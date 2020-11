Corona-Krise ist Gefahr für Sonntagsschnitzerl

„Tausende Landwirte blicken in eine unsichere Zukunft“, schildert Paul Nemecek, Direktor des NÖ-Bauernbundes, den Ernst der Lage. „Die Preise stürzen endgültig in den Keller“, bestätigt Hubert Karlinger, Bauer aus Krügling bei Wieselburg. Für ein Kilo Schweinekoteletts bekommt er 1,30 Euro: „Das geht sich auf Dauer nicht aus.“ Nemecek warnt: „Wenn das so weitergeht, stammt das Sonntagsschnitzerl bald nicht mehr aus Österreich!“