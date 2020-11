MediaMarkt startet Online-Shop-Offensive

„Außergewöhnliche Zeiten verlangen nach außergewöhnlichen Aktionen“, ist Csongor Német, Chef von MediaMarkt Österreich, überzeugt. Die Elektronikmarktkette hat sich daher kurzerhand entschlossen, die sogenannte Black Week mit Technik-Angeboten für Home-Office, Home-Schooling und Co. vorzuziehen. Um Kunden eine rasche Lieferung zu ermöglichen, seien die Logistikressourcen aufgestockt worden, so das Unternehmen in einer Mitteilung.