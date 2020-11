Nach Anschlag in Wien: Kurz telefonierte mit Putin

Nach dem furchtbaren Terroranschlag in Wien bekundeten zahlreiche Staatsoberhäupter Mitleid, Besorgnis und auch Fassungslosigkeit über das grausame Geschehen in der Bundeshauptstadt. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin hatte sich - auf schriftlichem Wege - an die österreichische Bundesregierung gewandt. Kanzler Sebastian Kurz bedankte sich in einem persönlichen Telefonat für die „Unterstützung und Trauerbekundungen“.