Jetzt sind HIV-Tests besonders wichtig!

Safer Sex hat immer noch Bedeutung

Aber auch wenn AIDS, also die durch das Humane Immundefizienz-Virus (Human immunodeficiency virus) ausgelöste Erkrankung, bei uns immer seltener wird, gibt es nach erfolgter Ansteckung noch keine Möglichkeit, den Erreger wieder loszuwerden. Daher sind allgemeine Schutzmaßnahmen, allen voran Safer Sex, regelmäßige ärztliche Kontrollen bei bestehender Infektion und eben Testungen so wichtig - auch und gerade in Corona-Zeiten. „Im akuten Verdachtsfall sollte immer so schnell wie möglich Klarheit herbeigeführt werden, am besten in einer spezialisierten Einrichtung, Ordination oder Ambulanz, wo sofortige, unbürokratische und vorurteilsfreie ärztliche Beratung erfolgen kann“, so Dr. Skocic. Auch Heimtests aus der Apotheke eignen sich dafür und sind leicht zu handhaben. Ein positives Ergebnis muss aber weiter abgeklärt werden und bedeutet nicht, dass damit schon eine Diagnose vorliegt.