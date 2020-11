Gans ohne Qual zum Martini-Fest

Es gibt zahlreiche Legenden, und niemand kann mehr sagen, wie, warum und wo das Brauchtum des Martini-Gansl-Essens entstand. Für die Tausenden Gänse und Enten, die jedes Jahr dafür ihre Federn lassen müssen, ist das auch nicht wichtig. Wichtig ist allerdings, dass wir Konsumenten darauf achten und hinterfragen, wie diese Tiere gelebt haben. Bei uns in Österreich ist das Stopfen von Federvieh per Gesetz verboten. In Ungarn oder Frankreich ist dieses barbarische Vergehen an Tieren leider noch immer eine hochgehaltene Tradition.