Uber: Kalifornien entscheidet über Fahrer-Status

Ein Fahrer mit einem App-System soll wie ein unabhängiger Unternehmer behandelt werden, fordern die Konzerne. Gleichzeitig wollen sie ihm aber einen gewissen Mindestlohn und - unter gewissen Voraussetzungen einer wöchentlich gearbeiteten Mindeststundenanzahl - Zuzahlungen zu einer Krankenversicherung zukommen lassen. Nur so könne das bisherige Ausmaß an Beschäftigung erhalten bleiben, und die Flexibilität der Fahrer bliebe gesichert. Letztlich werde damit aber das kalifornische Arbeitsrecht für rund eine Million Menschen in derartigen Arbeitsverhältnissen ausgehebelt, so die Kritiker. Außerdem würden die Wartezeiten der Fahrer in die Mindeststundenanzahl nicht eingerechnet. Weiters befürchten sie eine allgemeine Absenkung der Löhne in dieser Branche.