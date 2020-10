Lavanttal könnte jüngsten Bürgermeister bekommen

Noch steht in den Sternen, wer 2021 in welcher Kärntner Gemeinde auf dem Bürgermeistersessel Platz nehmen darf. Auffällig ist, dass viele Spitzenkandidaten noch nicht einmal am 30er kratzen. Ein „Krone“-Rundruf zeigt: Bald könnte der jüngste Bürgermeister Österreichs im Lavanttal sitzen – und zwar mit nur 22 Jahren.