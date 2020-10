Mit Lkw frontal gegen Schweinestall geprallt

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Ried fuhr am 18. Oktober 2020 gegen 23.20 Uhr mit einem Lkw im Gemeindegebiet von Mettmach auf der Mettmacher Straße Richtung Kraxenberg. In einer langgezogenen Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab, fuhr geradeaus über ein Feld und stieß gegen ein Stallgebäude. Er durchstieß die Hausmauer und wurde von einem massiven Betonsockel am weiteren Eindringen in das Stallgebäude gehindert.