Anpassung, um Tirols Postkartenmotive zu erhalten

Derzeit stehen in 13 Tiroler Gemeinden das Ortsbild prägende Gebäude in 21 Schutzzonen. Das garantiert, dass bauliche Maßnahmen nur unter bestimmten Aspekten durchgeführt werden können. Durch die Adaptierung im SOG wird es ab sofort auch umfassende Erhebungen geben, welche kulturlandschaftlichen Ensembles – also Objekte bäuerlicher Architektur mit kulturhistorischer Bedeutung – als schützenswert gelten. Die zweite Anpassung betrifft die Finanzen.