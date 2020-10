Ein besonderes Wiedersehen nach 22 Jahren

Es ist mehr als ein Jahr her, da war die 22-jährige Barbara Tampir „wieder“ Patientin des Roten Kreuzes. „Ich wurde professionell und herzlich betreut. Das war auch der Moment, in dem ich wusste, dass ich selbst Rettungsdienst machen und Menschen helfen möchte“, schildert die junge Niederösterreicherin. Nachdem sie vergangenen Herbst an der Bezirksstelle in Sollenau-Felixdorf mit der Ausbildung zur Rettungssanitäterin begonnen hatte, absolvierte sie kürzlich die Abschlussprüfung. Und diese war aus einem bestimmten Grund ganz besonders: Ihr Prüfer, Notfall- und Lehrsanitäter Thomas Hackl, war nämlich vor 22 Jahren bei der Geburt von Barbara dabei.