Mercedes EQC 4x4²: Elektrischer Offroad-Hero

Weil die Räder damit aber gleichzeitig fast 20 Zentimeter weiter auseinander stehen, bekommt der Geländewagen zudem spezielle Kotflügelverbreiterungen, die mit Trittleisten an den Flanken verbunden werden. Obendrein in mattem Grau lackiert sieht der brave und ach so saubere EQC plötzlich aus wie ein echter Dreckskerl. Erst recht wenn er nur so vor Schlamm starrt.