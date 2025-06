50 Cent wird für Verfilmung zum „Street Fighter“

50 Cent, der mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson heißt, stand zum ersten Mal im Spielfilm „Get Rich or Die Tryin“ aus dem Jahr 2005 vor der Kamera. Der Film ist an Jacksons eigene Biografie angelehnt und trägt den gleichen Namen wie sein erstes Studioalbum. Es folgten Auftritte des 49-Jährigen in zahlreichen Filmen, wie „Frozen Ground“ und „Den of Thieves“.