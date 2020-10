Start ab 19. Oktober: Weltspartag wird ausgeweitet

BAWAG, Erste Bank: Geschenke für Kinder gibt es trotzdem

Die Erste Bank appelliert in diesem Sinne an ihre Kunden, „das zeitlich erweiterte Angebot wahrzunehmen und in der Filiale auf ausreichenden Abstand zu achten“. Zudem empfiehlt die Bank Covid-19-Risikogruppen, die Bankfilialen zu Stoßzeiten zu vermeiden. Sie gibt - wie etwa auch die BAWAG - heuer Spiele, Kalender oder Bastelbücher für die Kleinen aus, auch die Raiffeisen Landesbank Wien und die Volksbank Wien halten Geschenke für die jungen Sparer bereit. Diese könnten in den Weltsparwochen - aber auch danach noch, solange der Vorrat reicht - von den Kunden geholt werden.