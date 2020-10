„Bewaffnete Kriminelle sofort erschießen!“

Die Taliban hatten sich im Abkommen von Doha mit den USA verpflichtet, keine Anschläge mehr in urbanen Regionen mehr zu verüben. Der Rückgang der Gewalt in Afghanistan ist eine der Voraussetzungen für den schrittweisen Abzug der US-Streitkräfte aus dem Land. Als Folge des Abkommens von Doha finden derzeit Friedensgespräche zwischen der Regierung in Kabul und den Taliban statt. Die Radikalislamisten setzen jedoch nach wie vor Gewalt als Druckmittel in den Verhandlungen ein.