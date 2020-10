Trump will US-Soldaten bis Weihnachten heimholen

Der komplette Truppenabzug aus Afghanistan war eines der Wahlversprechen Donald Trumps im Wahlkampf 2016. Nun will der amtierende US-Präsident dieses Versprechen zumindest in der zeitlichen Nähe der US-Wahl am 3. November einlösen. Am Donnerstag kündigte der 74-Jährige an, „unsere mutigen, in Afghanistan dienenden Männer und Frauen bis Weihnachten“ nach Hause zu holen.