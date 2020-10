Wahltermin spaltet jetzt die Hauptstadt

Was „Krone“-Leser gestern Früh schon wussten, wurde inzwischen auch von offizieller Stelle bekannt gegeben. Am 24. Jänner 2021 wählt die Landeshauptstadt ihren neuen Gemeinderat. Deutliche Kritik am vorgezogenen Ansetzungstermin kommt jetzt indes von der St. Pöltner Volkspartei sowie den Freiheitlichen.