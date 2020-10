Ein „Schutzengel“ für die Bekämpfung des Virus

Da die Stopp-Corona-App trotz viel Werbung zu wenig genutzt wird, hat sich ein Unternehmen in Salzburg im Kampf gegen das Coronavirus nun etwas Neues überlegt. „Schutzengel“ nennt sich das von „ruwido“ entwickelte Gerät, das nicht wie das Smartphone in der Hosentasche versteckt getragen wird, sondern für alle sichtbar um den Hals hängt. Wird der Sicherheitsabstand zu einem anderen Träger des Schutzengels nicht eingehalten, so blinkt das Gerät rot auf und gibt Vibrationen von sich.