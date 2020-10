„Zu sexuell“: Facebook blockierte Saatgut-Reklame

Stein des Anstoßes ist die Zwiebelsorte „Walla Walla“, die Jackson McLean vom kanadischen Saatgut-Händler The Seed Company by EW Gaze per Facebook-Annonce bewerben wollte. Ein Bild mit vielen runden, prallen Zwiebeln - eine sogar aufgeschnitten - in einem Körberl sollte Facebook-User für das Saatgut begeistern. Doch Facebook wies die Werbeanzeige ab.