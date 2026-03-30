Der Meister zittert um seinen Denker und Lenker

Sturms Spielmacher Otar Kiteishvili musste beim Länderspiel in Georgien (2:2 gegen Israel) vorzeitig verletzt vom Platz. Momentan wird der frisch gebackene 30er in Graz genau untersucht. Ein längerer Ausfall des Mittelfeldspielers wäre für die Schwarzen im Titelrennen jedenfalls eine ganz bittere Pille.
Nach drei freien Tagen startet Sturm am Dienstag wieder mit dem Training und der Vorbereitung auf den Schlager am Ostersonntag bei Rapid. Ob auch Otar Kiteishvili in Wien am Platz stehen wird, ist allerdings noch offen. Sturms Denker und Lenker musste im Freundschaftsspiel beim 2:2 gegen Israel nach 56 Minuten aufgrund muskulärer Probleme vom Feld. Zum Länderspiel am Sonntag in Litauen war der Sturm-Star gar nicht mehr mitgeflogen.
Kiteishvili, der letzte Woche seinen 30er feierte und beim georgischen Nationalteam jetzt zum ersten Stellvertreter des neuen Kapitäns und SG-Paris-Star Kvaratskhelia aufgestiegen ist, weilt zu Untersuchungen bereits wieder in Graz. Dienstag, spätestens Mittwoch, soll laut Verein die genaue Diagnose feststehen.
Kiteishvili im Pech, Landsmann Mamageishvili hingegen im Freudentaumel. Denn der 23-Jährige feierte gegen Israel sein Länderspieldebüt und war auch gegen Litauen 90 Minuten im Einsatz.
Eine Hiobsbotschaft setzte es für die Hartberger: Rapid-Leihgabe Dominic Vincze verletzte sich vor der Teampause gegen die Austria schwer am Knie und wird monatelang ausfallen.
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