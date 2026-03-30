Der Meister zittert um seinen Denker und Lenker

Nach drei freien Tagen startet Sturm am Dienstag wieder mit dem Training und der Vorbereitung auf den Schlager am Ostersonntag bei Rapid. Ob auch Otar Kiteishvili in Wien am Platz stehen wird, ist allerdings noch offen. Sturms Denker und Lenker musste im Freundschaftsspiel beim 2:2 gegen Israel nach 56 Minuten aufgrund muskulärer Probleme vom Feld. Zum Länderspiel am Sonntag in Litauen war der Sturm-Star gar nicht mehr mitgeflogen.