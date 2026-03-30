Lkw-Fahrer erstickte im geparkten Fahrzeug

Makabrer Fund am Montagmorgen bei einer Firma in Vorchdorf. In der Fahrerkabine eines Lastwagens, der hier übers Wochenende geparkt hatte, lag der tote 60-jährige Lenker. Und es gab Spuren eines Brandes. Inzwischen konnten die Ermittler die Tragödie rekonstruieren.
Entweder wollte sich der Fahrer (60) in der Kabine seines Lasters am Wochende Essen zubereiten oder der Gaskocher hatte einen technischen Defekt. Jedenfalls lag der Ungar, der in Vorchdorf geparkt hatte, am Montagmorgen tot in der Fahrerkabine und es waren Spuren eines von selbst erloschenen Brandes zu finden.
Keine Hinweise auf Fremdverschulden
Dieser war laut Sachverständigen vom Campingkocher ausgegangen. Mitarbeiter einer Firma waren auf das Unglück, das sich ohne Zeugen ereignet hatte, aufmerksam geworden und hatten Alarm geschlagen. Der Lkw-Fahrer war hilflos erstickt, es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden.
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