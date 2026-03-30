Lkw-Fahrer erstickte im geparkten Fahrzeug

Entweder wollte sich der Fahrer (60) in der Kabine seines Lasters am Wochende Essen zubereiten oder der Gaskocher hatte einen technischen Defekt. Jedenfalls lag der Ungar, der in Vorchdorf geparkt hatte, am Montagmorgen tot in der Fahrerkabine und es waren Spuren eines von selbst erloschenen Brandes zu finden.