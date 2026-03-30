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Deutschland gegen Ghana ab 20.45 Uhr LIVE

Fußball International
30.03.2026 05:42
DFB-Teamchef Julian Nagelsmann
DFB-Teamchef Julian Nagelsmann(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Testspiel in Stuttgart: Deutschland trifft auf Ghana – mit sportkrone.at sind Sie ab 20.45 Uhr live dabei (siehe Ticker unten).

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Hier gibt es den Liveticker:

Nach dem 4:3-Sieg in der Schweiz am Freitag möchte das Team von Julian Nagelsmann auch gegen WM-Teilnehmer Ghana einen Erfolg feiern. 

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