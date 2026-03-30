Zuckerberg und Co.
Mit Trumps Tech-Rat sind Konflikte vorprogrammiert
Dieses Dutzend hat es in sich! In Donald Trumps neuem Beratergremium für Wissenschaft und Technologie sitzen zwölf Tech-Größen, die billionenschwere Firmen repräsentieren. Ein Wissenschaftler – immerhin Nobelpreisträger – ist zwar auch dabei, Interessenkonflikte sind jedoch vorprogrammiert.
Das „President‘s Council of Advisors on Science and Technology“, kurz PCAST, beruft traditionell hochkarätige ehrenamtliche Experten außerhalb der Regierung ein, um das Weiße Haus in Fragen der Wissenschafts- und Technologiepolitik zu beraten. Bisherige Gremien setzten sich aus Universitätsforschern und in der Regel hochrangigen technischen oder wissenschaftlichen Führungskräften großer Unternehmen zusammen.
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