Mit Trumps Tech-Rat sind Konflikte vorprogrammiert

Das „President‘s Council of Advisors on Science and Technology“, kurz PCAST, beruft traditionell hochkarätige ehrenamtliche Experten außerhalb der Regierung ein, um das Weiße Haus in Fragen der Wissenschafts- und Technologiepolitik zu beraten. Bisherige Gremien setzten sich aus Universitätsforschern und in der Regel hochrangigen technischen oder wissenschaftlichen Führungskräften großer Unternehmen zusammen.