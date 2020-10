Corona-Maßnahmen: Wendler steigt bei „DSDS“ aus

Es dürfte damit klar sein, dass Wendler ideologisch in die Fußstapfen seines Vorgängers in der „DSDS“-Jury, Xavier Naidoo, tritt. Der Sänger fiel in den vergangenen Monaten ebenfalls damit auf, empfänglich für Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus zu sein. Unter anderem empfahl er seinen Zigtausenden Followern, ihre Handys in Alufolie einzupacken, um nicht von Demonstrationen abgehalten zu werden.