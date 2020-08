Xavier Naidoo empfiehlt: Handy in Alu einpacken!

Die Demo ist für 29. August geplant - und Naidoo äußerte auf Telegram Ängste, dass der Staat Demo-Teilnehmer bewusst nicht zur Protestaktion durchlassen würde. So sei es am 1. August gewesen, als der Staat eine Autobahn dichtgemacht und eine halbe Million Demonstranten von der Teilnahme an einer ähnlichen Protestaktion abgehalten habe, konspiriert der Barde. Tatsächlich wurde die Demo am 1. August in Berlin von der Polizei aufgelöst, da die Protestierenden gegen die geltenden Sicherheitsbestimmungen verstoßen hatten.