Mordopfer starb durch „stumpfe Gewalteinwirkung“

Tatortermittler vor Ort

„Nach ersten Ermittlungen soll der 33-jährige österreichische Staatsbürger die Frau mittels stumpfer Gewalteinwirkung getötet haben“, sagte Polizeisprecher Marco Jammer am Dienstag. „Der 33-Jährige soll anschließend Suizid begangen haben.“ Das Landeskriminalamt führt die Ermittlungen und sei noch mit der Tatortarbeit in der Wohnung in der weitläufigen Gemeindebauanlage mit rund 14.000 Bewohnern zugange, hieß es am Dienstagvormittag. Hintergründe zur Tat würden erst erhoben.