Zahl der Wohnungsverkäufe leicht gesunken

Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Verkäufe erfolgten laut RE/MAX in der Landeshauptstadt und im Flachgau. In Salzburg-Stadt wurden bis Juni 693 Verbücherungen registriert, um vier mehr als 2019. Im Flachgau waren es exakt 400 (minus 17). Der Landesrückgang kommt aus dem Pinzgau. Im Bezirk Zell am See fehlen 80 Prozent auf das Vorjahresergebnis. Der Lungau konnte das mit einem Plus (74 statt 35 Verbücherungen) nicht ausgleichen. Im Pongau waren es bisher 277 neue Wohnungsbesitzer (plus 8) und im Tennengau 142 (plus 4).