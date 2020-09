Hotels verlieren von Mai bis Oktober 2,2 Mrd. Euro

Analysten rechnen mit „massiver Rezession“

Sollten im Jänner 2021 Lockerungsschritte kommen, dann werde der Nächtigungsrückgang zwar nicht ganz so drastisch ausfallen, dennoch sei mit einer massiv verschärften Rezession zu rechnen. Im optimistischsten Fall „verflüchtigt sich der aktuelle Anstieg an Corona-Fällen und es kehrt, den Umständen entsprechend, wieder ,Normalität‘ ein“, so die Autoren. Aber selbst wenn die Grenzen weitgehend offen bleiben und Reisewarnungen ausbleiben, würde das Auslandsgeschäft 2022 nur 70 Prozent des Wertes von 2019 erreichen.