700-Jahr-Jubiläum Ortsteil Winklern in Pörtschach

Vor 700 Jahren, am 2. Dezember 1319, wurde der Ortsteil Winklern in der heutigen Gemeinde Pörtschach am Wörthersee erstmals urkundlich erwähnt. Anlässlich des Jubiläums wurde am Samstag vor dem Gemeindeamt eine Ausstellung eröffnet und ein Buch zur umfangreichen Ortsgeschichte präsentiert.