Nach Akku-Problemen: Bose bringt neue „Sleepbuds“

Die „Sleepbuds II“ ermöglichten eine bessere Lärmbewältigung und vereinten eine verbesserte Akustik und Psychoakustik in einem noch kleineren Design, so Bose in einer Mitteilung. Jeder Earbud ist demnach nur circa 6,5 Millimeter tief, wodurch der Druck durch das Ablegen des Kopfes auf dem Kopfkissen deutlich reduziert werden soll - selbst dann, wenn Nutzer auf der Seite liegen. Eine neue Anti-Rutsch-Beschichtung soll indes dafür sorgen, dass die Stöpsel beim Kontakt etwa mit dem Kopfpolster nicht „quietschen“.