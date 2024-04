Der Punkt kann noch Gold wert sein

Unmittelbar nach Abpfiff war Sturm der gefühlte Verlierer, eine 2:0-Führung herzugeben tut natürlich weh. Aber wenn man sich die Folgen des Ergebnisses anschaut, können sich die Grazer letztlich als klarer Sieger fühlen. Wenn man ihnen vor Anpfiff gesagt hätte, sie holen in Salzburg einen Punkt und bleiben in der Tabelle drei Punkte voran – das hätten Christian Ilzer und die Seinigen wohl mit Handkuss genommen. Der Punkt kann am Ende noch Gold wert sein, die Grazer haben weiterhin alles in der eigenen Hand.