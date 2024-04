75% der Ehepaare wählen Nachnamen des Mannes

Auf die Frage, was entscheidend für die Namenswahl in ihrer aktuellen Ehe war, nennt ein Drittel der Befragten die Verstärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls als Paar. Drei von zehn geben als Motiv an, dass alle (zukünftigen) Familienmitglieder den gleichen Namen haben sollen.