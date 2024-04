Prozess nach tödlichem Unfall mit jungem Fußballer

Der schlimme Unfalltod von Marko V. schockte im vergangenen Jahr das ganze Land. Der 26-jährige Fußballer von Donau Linz wurde am 4. November gegen 2 Uhr früh bei einem Unfall auf der A1 bei Pucking so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb. Am Dienstag findet der Prozess in Linz statt.