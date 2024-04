„Diese Mannschaft besitzt großes Potenzial“

Heute sind es exakt 21 Tage, dann startet Österreichs U17-Nationalteam in das Abenteuer EM-Endrunde. Um für das Turnier auf Zypern, in dem es in der Gruppenphase gegen Kroatien, Wales und Dänemark geht, bestmöglich gerüstet zu sein, versammelte Teamchef Martin Scherb seinen Kader zu einem Kurz-Trainingslager in der Sportschule Lindabrunn.