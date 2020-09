Überholmanöver scheitert: Biker kracht in Auto

Kurz nach 19 Uhr war der 59-jährige Österreicher mit seinem Motorrad auf der Brennerbundesstraße in Richtung Innsbruck unterwegs. Am Sozius saß seine 47-jährige Frau. „In der sogenannten Retterkurve setzte der 59-Jährige kurz vor dem Kurvenausgang zu einem Überholmanöver an. Dabei kollidierte der Motorradlenker frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher von einer 49-jährigen Österreicherin in Fahrtrichtung Brenner gelenkt wurde“, hieß es seitens der Polizei.