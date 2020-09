Sechs Klassen in der Stadt Salzburg abgesondert

In der Stadt Salzburg sind damit per Bescheid aktuell zwölf Klassen an sechs Schulen Corona-bedingt in „Teilquarantäne“. Bereits am vergangenen Freitag wurde dieselbe Anordnung für drei Klassen des Christian-Doppler-Gymnasiums, zwei Klassen des Berufsförderungsinstituts Salzburg und eine Klasse der Handelsschule II erlassen. In diesem Fall hatten Mitglieder jenes Eishockey-Nachwuchsteams der Red-Bull-Akademie am Unterricht teilgenommen, die dem „Cluster E“ angehören. 28 Spieler und Betreuer des Teams hatten sich offenbar bei Spielen in Tschechien infiziert, inzwischen stieg die Zahl der Infizierten auf 29. Im Zuge des Kontaktpersonen-Managements seien inzwischen alle notwendigen Abstriche und Tests veranlasst worden, die Ergebnisse würden aber frühestens Montagabend vorliegen, so die Stadt Salzburg.