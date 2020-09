So stark muss Ihr PC für „Cyberpunk 2077“ sein

Am 19. November bringen die „Witcher“-Schöpfer von CD Projekt Red ihr nächstes Rollenspiel-Mammutprojekt auf den PC. In „Cyberpunk 2077“ geht es statt in eine Fantasy- in eine futuristische Science-Fiction-Welt namens Night City, die in ersten Screenshots und Videos zum Niederknien aussieht. Aber packt das auch ein PC von der Stange? Die Hardware-Voraussetzungen geben darüber nun Aufschluss.