Ex-Botschafter: „Biden wäre besser für Österreich“

William C. Eacho, Ex-US-Botschafter in Wien und Obama-Unterstützer, fordert alle Austro-Amerikaner zur Wahl am 3. November auf und verrät, warum er Donald Trump für so gefährlich hält. Die „Krone“ erreichte den Professor der Duke-Universität in Durham und Investor (er war früher ein Republikaner!) per Videotelefon in seinem Haus am Atlantik in Maine.