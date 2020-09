Platter fordert Ausweitung des Assistenzeinsatzes

„Corona-Zentrum“ in der Landeshauptstadt

Platter und Tanner besichtigten am Freitag gemeinsam das sich im Aufbau befindliche „Corona-Zentrum“ in der Tiroler Landeshauptstadt. 30 Soldaten versehen dort vornehmlich im Bereich „Contact-Tracing“ ihren Dienst. In einem Schichtbetrieb von 7 bis 24 Uhr hat die „Tracing-Gruppe“ seit 2. September bereits 3000 Personen verfolgt und rund 10.000 Fälle über die Hotline „1450“ abgewickelt.