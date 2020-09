„EU-Bonze Selmayr treibt uns noch in den Ruin“

Was ist passiert? Seit Monaten haben Tourismus- und Finanzministerium sowie die Wirtschaftskammer in intensiven Gesprächen eine Möglichkeit erarbeitet, die die Basis des Überlebens der klein- und mittelständischen Reiseunternehmen in Österreich, welche zu mehr als 80 Prozent als Familienunternehmen geführt werden, ermöglichen kann.