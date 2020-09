Corona-Testzahlen: Länder melden nicht einheitlich

Aufgrund einer teils großen Diskrepanz bei den aus den Bundesländern gemeldeten Testzahlen zeigt sich, dass dies österreichweit nicht einheitlich gehandhabt wird. So gibt etwa Salzburg an, nur behördlich angeordnete Tests in das Epidemiologische Meldesystem (EMS) einfließen zu lassen. Am Donnerstag will die Corona-Kommission in ihrer Sitzung nun offenbar über eine Harmonisierung diskutieren.