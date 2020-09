Bullen tappen total im Dunkeln

In Israel mimt Corona den Spielverderber: Ab Freitag gibt’s einen landesweiten Lockdown für drei Wochen. Steigt Maccabi heute auf, wird der Meister sofort Reißaus nehmen. Spiel eins im Play-off könnte keinesfalls an der Mittelmeer-Ostküste stattfinden. Für diese Fälle hat der Europäische Fußballverband UEFA Stadien in Ausweichländern angemietet. Realistische Corona-Exile für die Israelis? Zypern und Griechenland.