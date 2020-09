„Crysis Remastered“ im Vergleich zum Original

Crytek hat einen neuen Trailer zu „Crysis Remastered“ veröffentlicht. Dieser zeigt die optischen Verbesserungen und Optimierungen im Vergleich zum Originalspiel aus dem Jahr 2007. Im am 18. September für PC, PS4 und Xbox One erscheinenden Remaster haben die Entwickler unter anderem Features wie Raytracing eingebaut und - siehe Trailer - an etlichen anderen Schrauben gedreht. Einige der Optimierungen hat auch die Switch-Version erhalten, die bereits erhältlich ist.