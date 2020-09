Frecher Mailverkehr mit dem Stadtchef

Dann werden sechs weitere Punkte angeführt, etwa unterschiedliche Auffassungen rund um den Begriff „Held“ und dass Überlegungen zu einer Covid-Prämie derzeit laufen. „Sie werden daher zeitgerecht davon erfahren, ohne zwischenzeitlich am Hungertuch nagen zu müssen“, schreibt Preuners Büroleiter. Der Stadtchef selbst hat die E-Mail abgesegnet: „Ich habe es in Ordnung gefunden. Wer so ein rotzfreches Mail schreibt, braucht sich nicht über so eine Antwort wundern.“ Zudem seien bereits 370.000 Euro an Prämien ausbezahlt worden.