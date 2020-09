Motorradfahrer über 80 km/h zu schnell

Im Bezirk Zell am See wurden Radarmessungen durchgeführt. Auf der B161 Pass Thurn Bundesstraße in Mittersill ist ein Tiroler Motorradfahrer mit 181 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h gemessen worden. Auch in der Stadt Salzburg war die Polizei unterwegs. Auf der Münchner Bundesstraße stadtauswärts wurden zwei Autos mit 94 bzw. 97 km/h gemessen. Der 30-jährige deutsche Lenker des ersten Pkws gab an, dass er dringend zu seiner Freundin fahren wollte, weil diese schon auf ihn warten würde. Im zweiten Pkw war ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Serbien am Steuer. Er gab an, dass er die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht bemerkt habe. Alle drei Fahrer wurden bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht und müssen mit einer Führerscheinentzugsverfahren rechnen.