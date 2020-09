Camper randalierten und attackierten Polizisten

Wegen randalierender und herumschreiender Camper verständigte in Oberösterreich eine Campingplatzbesitzerin aus Unterach am Attersee am Samstag gegen 22.45 Uhr telefonisch die Polizei. Als die Beamten Ruhe schaffen wollten, wurden sie von den Touristen aus Tschechien angegriffen.