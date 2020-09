So plant Maserati die Zukunft mit SUVs & E-Antrieb

Der erste Knaller ist sicher der Supersportwagen Maserati MC20, gerade in Modena präsentiert. Bärenstark die Leistung (630 PS, 325 km/h), rasant das Design mit den hochschwingenden Türen, bombastisch der Preis (in Österreich an die 300.000 Euro). Logisch, dass es keinen Massenansturm auf den MC20 geben kann. Aber für Aufmerksamkeit sorgt er allemal. Und er soll auf Bestehendes und Kommendes abstrahlen. Derzeit ist Maserati nämlich eher bescheiden aufgestellt, hat gerade mal drei Modelle im Programm. Wirklich erfolgreich ist aber nur das SUV Levante, die beiden Limousinen Quattroporte und Ghibli leiden dagegen unter eben diesem SUV-Boom und der Übermacht der deutschen Marken wie Mercedes oder BMW. Das ertragreiche Geschäft mit den Dienstwagen für leitende Angestellte läuft bei Maserati nicht wirklich.