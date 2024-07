10 Fahrradanhänger getestet – alle durchgefallen!

Alle haben Schadstoffprobleme

Die Schadstoffbilanz fiel in diesem Vergleichstest ausnahmslos negativ aus. So wiesen neun von zehn Modellen verbotene Fluorverbindungen (PFAS) in hohen Konzentrationen in Sitzbezügen und Textilien auf. Im Thule Coaster XT (350 Euro) waren es hohe Mengen einer derzeit noch erlaubten, künftig aber verbotenen Menge PFAS. Deshalb wurde in diesem Fall ein „ausreichend“ vergeben. Allerdings fiel das Thule-Modell mit dem bereits erwähnten Deichselbruch durch.