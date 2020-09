Sieben Fälle: Cluster in NÖ-Sportleistungszentrum

Weiterer Fall in Bäckereibetrieb

„Das Bild ist ähnlich wie in den vergangenen Tagen“, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). So sei auch ein „kleiner Cluster“ im Waldviertel aufgetaucht: Sechs Teilnehmer eines Dämmerschoppens in einem Wirtshaus wurden positiv getestet. Im Zusammenhang mit einer Bäckerei in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) wurde zudem ein weiterer Erkrankter gemeldet, sodass die Zahl der Infizierten hier auf 18 anstieg.