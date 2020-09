„Die Top-3 sind für uns drin“

„Ich bin absolut bereit für die neue Aufgabe, verstehe genau, was der Trainer von uns erwartet.“ Gemeint ist Markus Schopp, der ein Freund spielerischer Lösungen ist und technisch starke Kicker bevorzugt. Also Leute wie Sturm. „Ich kann mich durch die Ausbildung in Salzburg super einbringen beim Thema Pressing/Gegenpressing.“