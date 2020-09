Ubisoft bringt Kult-Game „Prince of Persia“ zurück

Ubisoft wagt sich erstmals daran, einen Klassiker der Spielegeschichte von Grund auf neu zu gestalten und als Remake in zeitgemäßer Optik wieder auferstehen zu lassen - und zwar keinen geringeren als das legendäre „Prince of Persia: The Sands of Time“ aus dem Jahr 2003. Im Trailer präsentieren die Entwickler die verbesserte Grafik im Remake und zeigen, wie der Prinz im Spiel die Zeit manipuliert. Das Remake soll am 21. Jänner 2021 für den PC und die gängigen Konsolen veröffentlicht werden.